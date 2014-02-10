ПР зарегистрировала законопроект о продлении полномочий премьера

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Читайте такжеАвстрия опровергает сообщения о наличии ее гражданства у Азарова, Арбузова и КлюеваТак, из Закона «О Кабинете министров Украины» предлагается удалить часть 2 статьи 15, согласно которой премьер-министр освобождается от должности со дня издания Президентом указа об отставке премьер-министра.

Часть 2 статьи 17 предлагается изложить в редакции, в соответствии с которой в случае отставки премьер-министра на период до начала работы новосформованого Кабмина он продолжает исполнять свои полномочия.

В случае, если премьер-министр не желает продолжать исполнять свои полномочия до начала работы новосформованого Кабмина, полномочия премьер-министра исполняет первый вице-премьер-министр или вице-премьер-министр согласно определенному Кабмином распределению полномочий.

Читайте такжеВ ВР вопрос нового Кабмина отошел на второй план - нардепПремьер-министр может в своем заявлении об отставке просить возложить исполнение полномочий главы правительства на период до начала работы новосформованого Кабмина на первого вице-премьер-министра или вице-премьер-министра согласно определенному Кабмином распределению полномочий.

Премьер-министр может по личному заявлению отказаться исполнять полномочия на период до начала работы новосформованого Кабмина и после принятия отставки Президентом.

«Чтобы избежать разного толкования закона и для ограждения от существования правовых коллизий законопроект предлагает четко определить, кто исполняет полномочия премьер-министра Украины до начала работы новосформованого Кабинета министров Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.