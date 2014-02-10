Переговоры между властью и оппозицией в Украине должны возобновиться - Бильдт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Бильдт заявил перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

Читайте такжеВ Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт "Политические переговоры не движутся. Мы надеемся, что они возобновятся. Это единственный путь вперед. Да, это занимает время, и здесь не может быть легкого решения", - сказал глава шведской дипломатии журналистам.

Читайте такжеБильдт заявил, что Россия возобновляет экономическое давление на УкраинуОн также добавил, что ЕС в плане содействия урегулированию политического кризиса в Украине действует вместе с другими партнерами. "Кое-кому это не нравится - как мы уже заметили", - сказал Бидьдт, имея в виду высказывания в адрес ЕС и его роли в Украине со стороны помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Как сообщалось, на минувшей неделе была обнародована запись телефонного разговора Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, в котором она использует ненормативную лексику, чтобы выразить свое раздражение действиями Европейского Союза по урегулированию кризиса в Украине.