Сирота знает, как «избежать мук работать для развития государства»
Нардеп комментирует обращение Ющенко
Народный депутат Украины Михаил СИРОТА (фракция Блока Литвина) считает целесообразным продлить работу первой сессии Верховной Рады Украины до 1 февраля. Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН пресс-службой народного депутата Украины.
Комментируя обращение Президента Виктора ЮЩЕНКО по этому поводу, М.СИРОТА отметил, что «Верховная Рада серьезно задолжала украинскому обществу в эффективной работе». Он считает, что нужно продлить работу первой сессии Верховной Рады Украины до первого февраля. По его словам, потом, в соответствии с Конституцией, открыть первое заседание второй сессии в первый вторник февраля.
М.СИРОТА отмечает, что «сегодня не время для отдыха, мы должны понимать, что основательная и эффективная работа парламента может быть обеспечена лишь в сочетании и координации усилий Президента Украины, правительства и Верховной Рады Украины». «В противном случае, мы наталкиваемся на другой принцип - «мне не нужна ваша работа, мне нужно, чтобы вы мучились», - добавил он. М.СИРОТА убежден, что для того, чтобы «избежать муки работать для развития государства, нужно продлить работу сессии до первого февраля и скоординировать деятельность Президента, правительства и Верховной Рады не вокруг окончательного перераспределения государственной собственности в интересах основных кланов, а в плане построения сильного Украинского государства».
Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «О Календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва в январе 2008 года», которой предусмотрено, что с 15 по 18 января ВР будет работать в сессионном режиме, а 18 января состоится церемония закрытия первой сессия парламента VI созыва. 8 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил официальное письмо Председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламент с предложением не проводить зимних каникул. В соответствии с предложением Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть на следующий после закрытия сессии вторник после закрытия первой сессии.