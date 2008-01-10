Сирота знает, как «избежать мук работать для развития государства»

Народный депутат Украины Михаил СИРОТА (фракция Блока Литвина) считает целесообразным продлить работу первой сессии Верховной Рады Украины до 1 февраля. Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН пресс-службой народного депутата Украины.

Комментируя обращение Президента Виктора ЮЩЕНКО по этому поводу, М.СИРОТА отметил, что «Верховная Рада серьезно задолжала украинскому обществу в эффективной работе». Он считает, что нужно продлить работу первой сессии Верховной Рады Украины до первого февраля. По его словам, потом, в соответствии с Конституцией, открыть первое заседание второй сессии в первый вторник февраля.

М.СИРОТА отмечает, что «сегодня не время для отдыха, мы должны понимать, что основательная и эффективная работа парламента может быть обеспечена лишь в сочетании и координации усилий Президента Украины, правительства и Верховной Рады Украины». «В противном случае, мы наталкиваемся на другой принцип - «мне не нужна ваша работа, мне нужно, чтобы вы мучились», - добавил он. М.СИРОТА убежден, что для того, чтобы «избежать муки работать для развития государства, нужно продлить работу сессии до первого февраля и скоординировать деятельность Президента, правительства и Верховной Рады не вокруг окончательного перераспределения государственной собственности в интересах основных кланов, а в плане построения сильного Украинского государства».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «О Календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва в январе 2008 года», которой предусмотрено, что с 15 по 18 января ВР будет работать в сессионном режиме, а 18 января состоится церемония закрытия первой сессия парламента VI созыва. 8 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил официальное письмо Председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламент с предложением не проводить зимних каникул. В соответствии с предложением Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть на следующий после закрытия сессии вторник после закрытия первой сессии.