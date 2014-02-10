В Раде отменили заседание рабочей группы по конституционной реформе

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Заседание не состоится из-за расхождения позиций фракций «УДАР» и «Батькивщина» относительно внесения изменений к Основному закону.

Читайте такжеВ Батькивщине и УДАРе по-разному видят новую Конституцию - СМИТаким образом, у рабочей группы сейчас нет предмета рассмотрения, говорится в сообщении.

При поступлении предложений уполномоченным представителям депутатских фракций будет сообщено о времени заседания рабочей группы.