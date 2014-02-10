В Раде отменили заседание рабочей группы по конституционной реформе
12:24, 10 февраля 2014Политика
1
Заседание рабочей группы уполномоченных представителей депутатских фракций по наработке согласованного законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины сегодня не состоится
Заседание рабочей группы отменили из-за расхождений в оппозиции
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Заседание не состоится из-за расхождения позиций фракций «УДАР» и «Батькивщина» относительно внесения изменений к Основному закону.
Читайте такжеВ Батькивщине и УДАРе по-разному видят новую Конституцию - СМИТаким образом, у рабочей группы сейчас нет предмета рассмотрения, говорится в сообщении.
При поступлении предложений уполномоченным представителям депутатских фракций будет сообщено о времени заседания рабочей группы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter