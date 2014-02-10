Совет ЕС пока не будет обсуждать санкции в отношении украинской власти - СМИ

В повестку дня заседания Совета ЕС вынесен лишь вопрос о помощи в налаживании политического диалога в Украине, передает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa.

Читайте такжеРезолюция Европарламента по Украине стала самой жесткой со времен ядерного разоружения - политологДипломаты ЕС объяснили, что пока нет ясности относительно заявленного Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон пакета экономической помощи, известного как "Украинский план". В то же время, ситуация в Украине и форматы сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" станут главными вопросами среди тех, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Также руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят сирийский вопрос и ситуацию в Египте, Тунисе, Ливии и Центрально-Африканской республике. По данным dpa, министры пока что воздерживаются от угроз санкциями украинской власти.

Напомним, что на минувшей неделе Эштон после переговоров с Президентом и представителями оппозиции в Киеве заявила, что Евросоюз готов оказать Украине финансовую и экспертную поддержку. Кроме того, в пятницу, 7 февраля, руководитель внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмаер выразил мнение, что пока не стоит вводить санкции против представителей украинского правительства.

Читайте такжеСитуацию в Украине обсудят на зимней сессии ОБСЕВ то же время, позиция партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза - относительно кризиса в Украине стала более жесткой. Если в Украине и в дальнейшем будут нарушать права человека, то ХДС будет требовать санкций. Об этом, в частности, говорится в резолюции, принятой федеральным правлением Христианско-демократического союза в субботу, 8 февраля, в Эрфурте.