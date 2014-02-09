Российского правозащитника не пустили в Украину: Россия возмущена и требует объяснений от МИДа

"Меня отправили этим же самолетом обратно в Россию. Я только что приземлился в "Шереметьево", - сообщил Юров.

Он заявил, что летел в Киев принять участие в международной конференции, планировал встретиться с местным омбудсменом. "Никакие встречи с оппозицией не планировались. Я политикой не занимаюсь", - сказал правозащитник.

"Когда я прилетел в Украину, меня задержали на паспортном контроле. Было сказано, что я персона нон грата, что мне закрыт въезд. Мне дали официальную бумагу, в которой сказано, что такое решение вынес уполномоченный государственный орган Украины. На словах мне сказали, что это сделала Служба безопасности Украины. Видимо, в неких списках СБУ я значусь, как некий особо опасный человек", - сказал Юров, которому в прошлом отказывали во въезде в Украину.

"То, что произошло со мной в Украине, - абсолютно неприемлемо. Я никогда не занимался политикой. Я всегда занимался тем, что не имеет границ - проблемой прав человека", - сказал Юров.

"Это нарушение многих международных обязательств Украиной", - добавил он.

Пресс-центр СБУ официально не комментируют этот факт. В Госпогранслужбе заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию, сославшись на закон о защите персональных данных.

В связи с инцидентом, президентский совет по правам человека в понедельник направит официальный запрос в российский МИД в связи с отказом властей Украины впустить на территорию страны члена СПЧ и правозащитника Андрея Юрова.

C точки зрения главы Совета по правам человека Михаила Федотова, подобное отношение к российским правозащитникам со стороны властей любой страны неприемлемо, а со стороны братской Украины – просто шокирующе.

В воскресенье власти Украины отказались впустить члена СПЧ Юрова, который является экспертом Московской Хельсинкской группы. Юров был отправлен обратно на самолете в Москву. В Киеве он собирался принять участие в международной конференции и встретиться с местным омбудсменом.

По материалам Интерфакс