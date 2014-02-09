В Луцке на Народном вече требуют отставки председателя ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, участники Народного вече на Театральной площади Луцка поддержали резолюцию Волынского народного совета с требованием отставки Виктора Януковича с поста Президента Украины и проведения досрочных выборов.

Кроме этого, в резолюции есть требование отставки председателя Волынской ОГА Александра Башкаленко, запрета на территории Волынской области деятельности и символики Партии регионов и Коммунистической партии Украины, закрытия уголовных производств против активистов Евромайдана, сохранения общественного мира и недопущения кровопролития на Волыни, прекращения наступления на гражданские права и основополагающие свободы граждан Украины, наступления на журналистов, свободы слова и высказываний.

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«Назначение председателем Волынской ОГА руководителя Партии регионов на Волыни – это публичный плевок в лицо волынян, абсолютное большинство которых не воспринимает ни этой партии, ни антигосударственной, антинародной политики. Такое назначение для Волыни является совершенно неприемлемым, вызовет волну общественного недовольства и возмущения», - говорится в тексте резолюции, которую со сцены объявил активист Евромайдана Луцка Владимир Пащенко.