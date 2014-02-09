Автомайдан посетил дом главы Житомирской ОГА

Житомирские автомайдановцы посетили вчера пригородное село Каменка Житомирского района, где в настоящее время проживает глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук, о чем он сам рассказал журналистам 4 февраля в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сегодня сообщил один из активистов житомирского автомайдана Иван Фурлет, который был участником отмеченной поездки.

По его словам, «целью поездки было донести до руководителя области, что автомайдановцы имеют право свободно передвигаться по региону», хотя раньше председатель Житомирской ОГА предостерегал активистов Майдана от посещений его дома.

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Активист отметил, что автомайдановцы побывали в указанном селе, однако пообщаться с председателем Житомирской ОГА им не удалось.

«Мы поехали в Каменку Житомирского района, чтобы передать намордник как символический подарок губернатору, что и сделали, оставив подарок соседям. 4 февраля на пресс-конференции губернатор сказал, что "загрызет" тех, кто приедет к нему домой, поэтому мы и сделали ему такой подарок», - сказал Фурлет.

Автомайдановцы также пообщались с жителями Каменки. «Мы обошли соседние дворы у дома, где живет председатель ОГА, пообщались с соседями», - сказал Фурлет.

По его словам, "во время поездки автомайдановцев неоднократно останавливали работники ГАИ». "Мы еще в Житомире увидели слежку за собой и обратились по этому поводу в милицию", - добавил он

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Фурлет отметил, что достаточно много милиции активисты видели и в Каменке.

В то же время корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области сообщили, что никаких предвзятых действий правоохранителей относительно автомайдановцев во время указанной поездки не было.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля глава Житомирской облгосадминистрации Рыжук в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации во время телевизионного проекта «Открытый разговор», который проходил в формате пресс-конференции, предостерег активистов Автомайдана от того, чтобы они посещали его дом. Он рассказал, что пока живет у родни, в селе Каменка Житомирского района. Тогда же Рыжук по просьбе журналистов детально остановился на общественно-политической ситуации в области и стране в целом.