Сегодня на Майдане состоится десятое Народное вече
Сегодня, 9 февраля, в 12:00, на Майдане Независимости состоится Народное Вече
Вече начнется с молебна с участием представителей всех конфессий, сообщает сайт Батькивщины.
Во время вече ожидаются выступления лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, а также общественных активистов Татьяны Чорновол и Алексея Гараня.
После официальной части на Майдане выступят группы "Тарута", "Телери", "Бытие", "Сами свойи" и фронтмена группы "Мандры" Сергей Фоменко.
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Также ожидается выступление участников польской группы "Тарака", которые написали один из хитов о Майдане "Подай руку Украине". Как сказано в сообщении, в поддержку борьбы украинского народа за свое будущее эту песню в прошлую субботу, 1 февраля, одновременно транслировали все польские телеканалы.
Кроме этого, на Майдане состоится мастер-класс по традиционным народным танцам от Валерия Гладунца.