СБУ будет расследовать "сепаратистские" заявления в Крыму

Как передает корреспондент, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Максим Ленко.

Производство открыто по заявлению народного депутата от “Батькивщины” Ивана Стойко, отметил он.

"По обращению одного из народных депутатов - Стойко, по его заявлению были внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении преступления, предусмотренного ст. 15 и 110 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», - информировал Ленко.

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"Через Генпрокуратуру было поручено расследование этого преступления следственному отделу управления СБУ в АР Крым", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Стойко обратился к председателю Службы безопасности Украины и генеральному прокурору Украины с требованием принять незамедлительные и жесткие меры по недопущению развертывания сепаратизма в Автономной Республике Крым.

Основанием для такого обращения стали обнародованные в СМИ заявления крымских депутатов от Партии регионов о необходимости принятия Верховным Советом Крыма обращения к Президенту и парламенту Российской Федерации с просьбой защитить статус автономии и права населения Крыма.

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«Политический кризис в Украине пытаются использовать для разжигания сепаратистских настроений и реализации сценариев, которые имеют целью потерю территориальной целостности страны. Заявления крымских регионалов и внесение в повестку дня Верховного Совета АР Крым вопроса о необходимости вмешательства России для защиты интересов крымчан являются той ласточкой, за которой могут последовать крайне негативные для Украины и всей Европы события. Речь идет о подготовке сценария прямого вмешательства России, в том числе и военного в ситуацию в Украине», - заявляет Стойко.