 В Одессе неизвестные расписали памятник Ленину оскорбительными надписями. 

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, неизвестные разрисовали темно синей краской памятник, установленный в парке Ленинского комсомола.

На постаменте памятника, в частности, написано: «Свобода прийде», «ОУН УПА герої» и т.д.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Разыскиваются подозреваемые.

Как сообщал УНИАН, в районном центре Березовка Одесской области 5 января неизвестные облили памятник Ленину краской.

В Николаевском районе области на территории Андреево-Ивановского сельсовета в ночь с 3 на 4 января неизвестные разбили памятник Ленину. 5 января в Главном управлении МВД в Одесской области заявили, что, по предварительным данным, данное гипсовое изваяние развалилось само по себе.

В начале декабря 2013 года в районном центре Котовск Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников.