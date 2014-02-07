Суд смягчил меру пресечения еще двум митингующим - прокуратура

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Яна Соболевская.

Читайте такжеАктивиста Автомайдана отпустили под домашний арест«Изучив материалы дела, прокуратура нашла возможным поставить перед судом вопрос о смягчении меры пресечения нештатному фотокорреспонденту и медику-волонтеру, которые подозреваются в совершении уголовного преступления», - констатировала Соболевская. Кроме того, суд оставил решение первой инстанции, которым к 7 подозреваемым ранее была применена мера пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест.

Читайте такжеВ Кировограде суд оставил под стражей одного из активистов Майдана Итак, как сообщают в прокуратуре Киева, с 64 подозреваемых в массовых беспорядках 24 человека в настоящее время находятся под стражей, 39 - отпущены под домашний арест, с одного взято личное обязательство, еще одним подозреваемым внесен залог.