Верховный Совет Крыма отменил запрет партии «Свобода»

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы Верховного Совета и связям с общественностью Константин Бахарев.

Члены Президиума ВС АРК отменили пункт 1 своего решения от 27 января 2014 года «О мерах по содействию охране порядка и общественной безопасности на территории Автономной Республики Крым» в части запрета на территории автономии деятельности ВО «Свобода», как того требовал Прокурор АРК.

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«Тем самым Президиум крымского парламента продемонстрировал готовность даже в нынешней крайне непростой политической ситуации руководствоваться в своей деятельности, прежде всего, нормами действующего законодательства Украины, – отметил Бахарев. – Вместе с тем, наша политическая позиция остается неизменной: «Свобода» должна понести правовую ответственность за свои действия, направленные на насильственное свержение легитимной власти и подрыв безопасности государства. Считаем необходимым запретить деятельность этой политической силы в установленном законом порядке на основании статьи 37 Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины «О политических партиях в Украине». Президиум Верховного Совета Крыма направит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины».

Также Бахарев подчеркнул, что в западных областях Украины местные власти продолжают принимать постановления, которыми запрещают на территории своей области деятельность и символику Партии регионов, а также КПУ. Такие решения Бахарев назвал незаконными.