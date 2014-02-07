Нуланд признает, что США обсуждают с Россией ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Государственного секретаря США по вопросам Европы и Азии Виктория Нуланд сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно прослушивания ее разговоров с послом США в Украине Джеффри Пайеттом.

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Она отметила, что не будет комментировать эту информацию, поскольку это был частный дипломатический разговор.

Вместе с тем Нуланд отметила, что отношения США и России “очень широкие, глубокие и сложные”.

“Мы очень много работаем вместе и также по вопросам Ирана, Сирии и контроля над вооружениями. Мы хотим сделать этот мир лучшим”, - отметила Нуланд.

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Она также подчеркнула, что иногда США не соглашаются с российской внутренней политикой или политикой относительно соседних стран.

“Мы ведем разговоры с Россией и по ситуации в Украине, и хочу сообщить, что мы все — украинцы, россияне, американцы - заинтересованы в стабильной, мирной и демократической Украине. Над этим работают и США”, - сказала она.

Нуланд выразила надежду, что Россия также работает в этом направлении.