На Казацких могилах побилась ривненская власть - нынешняя и бывшая

Дракой ознаменовалось празднование 355-ой годовщины битвы под Берестечком. Об этом пишет газета "Рівне вечірній".После панихиды на Казацких могилах в Свято-Георгиевском монастыре сторонники бывшего губернатора Василия Червония и активисты ВО «Свобода» с Олегом Тягнибоком решили прорваться на импровизированную сцену для выступления. Им воспрепятствовали бойцы подразделения милиции. За несколько минут в столкновении лично сошлись председатель областного совета Александр Данильчук и депутат областного совета, член фракции УНП Василий Червоний. Среди известных лиц в конфликтной ситуации были замечены также глава облгосадминистрации Виктор Матчук, председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок, его однопартиец Богдан Бенюк, депутат городского совета Юрий Ширко. В утренней программе ВВС было сказано, что "председатель ривненского облсовета Александр Данильчук по показаниям очевидцев несколько раз ударил экс- губернатора Червония, который пытался пройти к сцене и ему не давали сказать слово".

«Я находился возле Червония, так вот могу с уверенностью сказать, что ни председатель областного совета Данильчук не бил Василия Михайловича ногами на Казацких Могилах, ни «Беркут» никаких мероприятий физического влияния к нему не применял» — заявил корреспонденту «РВ» начальник Радивиливского райотдела милиции и депутат районного совета Виталий Чубаевский и назвал сообщение об избиении экс-председателя РОГА политической провокацией. А вот бабушки Червония, пытаясь протесниться к сцене, милицейскую фуражка начальнику райотдела милиции таки сбили.