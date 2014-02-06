Генпрокуратура попросит четыре года тюрьмы обвиняемым в избиении Чорновол

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) будет просить четыре года лишения свободы обвиняемым в избиении журналистки Татьяны Чорновол. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Роман Андреев на брифинге, передает сообщает РБК-Украина.

"По этим статьям максимальное наказание четыре года лишения свободы... Я думаю, что мы будем ориентировать суд на такое наказание", - заявил Андреев.

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По его словам, подозреваемым инкриминируются ч. 2 ст. 296 и ч.1 ст. 122.

Замгенпрокурора отметил, что двое подозреваемых арестованы, в частности Роман Залюбовский и Сергей Котенко. Третий подозреваемый Андрей Зинченко на сегодняшний день задержан в Москве. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Еще двое подозреваемых следствием не установлены.