Парубий заявляет, что обстановка на Грушевского "напряженная"

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на коменданта Майдана Андрея Парубия.

"Мы сегодня были на Грушевского, и люди все еще готовы стоять. Они готовы ждать решения вопроса в переговорном процессе. Могу сказать, что ситуация напряженная. Сколько еще люди будут готовы стоять, и сколько готовы дать переговорщикам времени для решения, я сказать не могу, могу говорить лишь об атмосфере", - заявил Парубий.

Как известно, сегодня Верховная Рада так и не смогла найти компромисс в решении вопроса конституционной реформы.