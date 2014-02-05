Парубий заявляет, что обстановка на Грушевского "напряженная"
20:24, 05 февраля 2014Политика
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Обстановка на баррикадах на улице Грушевского в Киеве напряженная, так как еще не решен вопрос о возвращении к Конституции 2004 года
Парубий рассказал о напряженной ситуации на Грушевского
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на коменданта Майдана Андрея Парубия.
"Мы сегодня были на Грушевского, и люди все еще готовы стоять. Они готовы ждать решения вопроса в переговорном процессе. Могу сказать, что ситуация напряженная. Сколько еще люди будут готовы стоять, и сколько готовы дать переговорщикам времени для решения, я сказать не могу, могу говорить лишь об атмосфере", - заявил Парубий.
Как известно, сегодня Верховная Рада так и не смогла найти компромисс в решении вопроса конституционной реформы.
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