Медики собираются пикетировать Апелляционный суд Киева

В четверг, 6 февраля, медики будут пикетировать Апелляционный суд Киева с требованием прекратить преследование своего коллеги Алексея Тутова, которого избил "Беркут".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя медицинской службы Штаба национального сопротивления Олег Мусий.

По его словам, в четверг в 12.00 в Апелляционном суде Киева состоится слушание относительно изменения меры пресечения волонтеру-медику Тутову, которого обвинили в организации массовых беспорядков.

"Тутова увидел весь мир на кадрах, где "Беркут" ведет человека в белой одежде с красным крестом, которого избивают дубинками", - сказал Мусий.

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Он сообщил, что завтра небезразличные медики, врачебное содружество и ряд других волонтерских организаций, в том числе скорая волонтерская помощь Майдана, проведут пикет у суда.

"Мы требуем не нарушать не только нормы украинского законодательства, но и не применять против волонтеров-медиков насилие", - сказал Мусий и добавил, что совместно с Ольгой Богомолец было подготовлено и направлено обращение в Совет Европы и органы Евросоюза о недопустимости вмешательства в деятельность медицинских работников.

Кроме того, Мусий отметил, что World Medical Association – ведущая мировая организация медиков, в которую входят 102 страны, - готовит обращение к правительствам стран о недопустимости вмешательства в деятельность медицинских работников, а тем более - ареста.