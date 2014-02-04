Ефремов говорит, что еще рано говорить о возможном премьерстве Клюева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности информация о том, что Президент подал кандидатуру главы АП Андрея Клюева на пост премьер-министра Украины.

Читайте такжеВ ЕП заявляют, что несколько украинских членов Кабмина и нардепов якобы имеют австрийские паспорта «Я разговаривал с Андреем Петровичем (Клюевым — УНИАН) буквально полтора часа назад, он не говорил мне, что этот вопрос каким-то образом обсуждался, и что есть соответствующее представление Президента. Я думаю, что некоторые люди операжающе что-то говорят, а до тех пор, пока документа соответствующего не будет, говорить о чем-то преждевременно», - сказалЕфремов.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Сергея Арбузова.