Кличко отправился на встречу с Януковичем
14:48, 04 февраля 2014Политика
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Лидер УДАРа Виталий Кличко поехал добиваться встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем для решения вопроса о возвращении к Конституции Украины 2004 года
Кличко отправился на Банковую
Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.
Кличко поехал на Банковую сразу после завершения консультаций лидеров фракций и руководства парламента.
Перед консультациями в Верховной Раде, Кличко сообщил журналистам, что будет требовать встречи с Президентом, в случае если в парламенте не удастся договориться о принятии Акта о возвращении к Конституции 2004 года.
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«Если мы не сможем сейчас найти общую позицию здесь в парламенте, то я буду требовать встречи и обсуждения этого вопроса с человеком, который непосредственно принимает решение и имеет всю полноту власти, - с Януковичем», - подчеркнул лидер УДАРа.
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