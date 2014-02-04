Кличко отправился на встречу с Януковичем

Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.

Кличко поехал на Банковую сразу после завершения консультаций лидеров фракций и руководства парламента.

Перед консультациями в Верховной Раде, Кличко сообщил журналистам, что будет требовать встречи с Президентом, в случае если в парламенте не удастся договориться о принятии Акта о возвращении к Конституции 2004 года.

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«Если мы не сможем сейчас найти общую позицию здесь в парламенте, то я буду требовать встречи и обсуждения этого вопроса с человеком, который непосредственно принимает решение и имеет всю полноту власти, - с Януковичем», - подчеркнул лидер УДАРа.