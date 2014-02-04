Командующий ВВ подозревает оппозицию в попытках подкупа солдат за "переход на сторону народа"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВ.

По словам Командующего внутренних войск МВД Украины генерал-лейтенанта Станислава Шуляка, со стороны оппозиции не прекращаются угрозы в адрес руководящего состава внутренних войск, в интернет-изданиях публикуются личные данные военнослужащих, их домашние адреса и телефоны.

Он также подчеркнул, что попытки "экстремистов" влиять на военнослужащих через «Солдатских матерей», которые "на камеру льют горькие слезы, но в то же время благословляют подростков, которые швыряют камни", закончились неудачей.

"Не достигнув цели, оппозиция даже прибегает к попыткам воздействия на военнослужащих через подкуп. По имеющимся данным, готовятся провокационные предложения сказочных благ каждому, "кто перейдет на сторону так называемых революционеров" и вступит в незаконные вооруженне формирования. Агитаторы получают задание обещать премии в размере 10-20 годовых окладов за измену присяге. Каждый из вас может столкнуться с подобным предложением", - говорится в сообщении.

Шуляк выразил надежду, что солдаты смогут отличить истину от обмана.

"Украина уже увидела, кто способен уберечь государство от большой крови. Верю, что ваша преданность Военной присяге найдет свою оценку. Стоит ли разменивать доверие и уважение украинского народа на мифические тридцать сребреников?", - завершим обращение к солдатам генерал-лейтенант Станислав Шуляк.