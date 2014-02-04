Милиция усилила охрану правительственного квартала

Как передает корреспондент УНИАН, на улицах Институтской, Липской, Садовой, Грушевского увеличено количество милиционеров, которые охраняют подходы к Верховной Раде и Кабинету министров.

В правительственный квартал пропускают только по служебным удостоверениям.

На площади Конституции начинается митинг сторонников власти. Перед сценой собрались несколько сотен митингующих, остальные находятся рядом в Мариинском парке. В целом их там около 2 тысяч. Часть участников акции привезли сегодня утром: около 7.00 они выходили из автобусов, припаркованных вблизи площади Славы.