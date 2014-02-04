Милиция усилила охрану правительственного квартала
09:44, 04 февраля 2014Политика
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Милиция усилила охрану правительственного квартала - увеличено количество милиционеров, которые охраняют подходы к Верховной Раде и Кабинету министров.
Милиция усилила охрану правительственного квартала
Как передает корреспондент УНИАН, на улицах Институтской, Липской, Садовой, Грушевского увеличено количество милиционеров, которые охраняют подходы к Верховной Раде и Кабинету министров.
В правительственный квартал пропускают только по служебным удостоверениям.
На площади Конституции начинается митинг сторонников власти. Перед сценой собрались несколько сотен митингующих, остальные находятся рядом в Мариинском парке. В целом их там около 2 тысяч. Часть участников акции привезли сегодня утром: около 7.00 они выходили из автобусов, припаркованных вблизи площади Славы.
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