Львовские предприниматели решили бойкотировать власть, игнорируя ряд налогов

Львовские предприниматели сегодня в обед собрались перед областной налоговой администрацией, сообщает Gazeta.ua.

От имени Комитета предпринимателей Львовщины сотни людей пришли с лозунгами, что не будут платить налогов, с которых удерживается президент и силовые структуры, пока не заработает правительство национального доверия.

"Мы не отказываемся платить социальный взнос в Пенсионный Фонд. Также мы будем платить все налоги в местный бюджет. Но приостанавливаем уплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Именно из этих денег удерживают "Беркут" и Администрацию президента, - сказал председатель Комитета Роман Зафийовський. - 40 процентов госбюджета формируется именно по налогу на прибыль и на добавленную стоимость".

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Комитет обратился к предпринимателям всей Украины присоединиться к акции.

"Мы не можем с одной стороны финансировать Майдан, а с другой - удерживать "Беркут", который стреляет по людям".

Упомянутые налоги нужно платить до 20 числа каждого месяца. Если пропустить, то налоговый орган имеет право оштрафовать. Предприниматели говорят, что осознают, какие потери их ждут. Однако готовы стоять, пока не будет сформировано правительство национального доверия.