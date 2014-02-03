Коммунисты заявили, что поставили в Луцке памятник Сталину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

Как отмечается, событие посвящено 70-летию освобождения Луцка и снятия блокады Ленинграда.

Читайте такжеВ России патриаршая типография напечатала календарь со СталинымВ открытии памятника приняли участие представители Антифашистского комитета, комсомола Волыни, коммунисты, представители Москвы в Луцке, российской и белорусской общин, других общественных организаций.

При этом в сообщении не указывается место, где установлен памятник.

Как сообщает местное издание Волынские новости, во время открытия памятника Сталину местные коммунисты призвали не признавать нынешние события на Майдане Независимости и по всей Украине, назвав это «неонацистским переворотом».

«Сейчас в Украине происходит не прикрытый, наглый, примитивный переворот. И мы, антифашисты, как один, должны встать на защиту своего Отечества. Фашисты под благозвучным названием «Евросоюз» снова хотят поработить гордый, свободный украинский народ», - заявил в своем выступлении во время открытия памятника председатель Антифашистского комитета Волыни Александр Кононович.