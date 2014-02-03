Во Львовской области ветер сорвал крыши с 10 зданий

Во Львовской области в результате сильного ветра на территории Романовского сельского совета Перемышлянского района повреждены крыши 10 зданий, среди которых школы и медицинские амбулатории.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, сильные порывы ветра в ночь на 1 февраля разрушили крыши на зданиях Народного дома (разрушена кровля на площади 60 кв. м); школы села Романов (разрушена кровля на площади 15 кв. м); недействующей школы села Романов (разрушена кровля на площади 10 кв. м); недействующей мастерской школы села Романов (разрушена кровля на площади 40 кв. м); гаражей врачебной амбулатории села Романов (разрушена кровля на площади 48 кв. м); 4 хозяйственных зданий (разрушены кровли на площади 270 кв. м) и жилого дома (разрушена кровля на площади около 100 кв. м).

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Информации о пострадавших на данное время нет.

Кроме того, по информации Департамента гражданской защиты ОГА, по состоянию на 3 февраля во Львовской области без транспортного сообщения остаются 98 населенных пунктов в 7 районах области. Отсутствует проезд автотранспорта на региональной автомобильной дороге государственного значения Р-39 “Броды-Тернополь” на участке Подкамень – граница с Тернопольской областью.