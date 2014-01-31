Human Rights Watch призвала мировое сообщество оказать давление на Украину

Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

Human Rights Watch призывает оказать давление на Украину для расследования и наказания виновных в том, что "с 19 по 22 января украинская милиция ранила десятки журналистов и медиков во время попыток разгона уличных беспорядков и протестов".

Читайте такжеЖурналисты должны быть готовы к тому, что могут погибнуть во время боевых действий - Бондаренко "Human Rights Watch задокументировала 13 случаев избиения милицией журналистов и медиков во время собственного расследования реакции властей на протесты в Киеве", - сказано в сообщении.

"Милиционеры избивали журналистов и медиков, стреляли в них резиновыми пулями, травмировали светошумовыми гранатами. Украинские неправительственные организации зафиксировали более 60 таких случаев", - сообщают правозащитники.

Читайте такжеПредставители СМИ вышли на акцию «Не стреляйте в журналистов» на улице ГрушевскогоКак заявили в организации, даже в сложных условиях уличных столкновений нельзя простить целенаправленных атак на журналистов и медиков, которые не принимали участия в протестах, тем более, что в большинстве случаев журналисты имели яркие жилеты и прочее снаряжение, что позволяло легко их идентифицировать как представителей прессы.

"Можно случайно поранить одного журналиста или медика во время силового противостояния, но не десятки", - заявила Анна Нейстат, программный директор Human Rights Watch.