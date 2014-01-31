Янукович подписал четыре закона, принятые парламентом 28 января

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

В частности, Янукович подписал законы:

№733-VII «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»;

№734-VII «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев»;

№735-VII «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма»;

№736-VII «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа».