Приезд Януковича в ВР свидетельствует о серьезном бунте олигархов - Чорновил

Приезд Президента Украины Виктора Януковича в Верховную Раду Украины перед голосованием во время внеочередной сессии парламента свидетельствует о том, что бунт олигархов уже достаточно серьезный и его подавление не окончательно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил народный депутат Украины нескольких созывов Тарас Чорновил.

«Начался так называемый бунт олигархов, он всегда очень тихенький, но то, что Януковичу персонально пришлось приезжать в ВР, и то что Клюев не смог ничего сделать, - это значит, что этот бунт уже достаточно серьезный и подавление его с помощью голосовых связок Януковича очевидно не окончательно, поскольку старшие партнеры бизнеса все равно будут ставить вопрос. Реальный факт применения санкций очень серьезно всколыхнул ситуацию – это свидетельствует о том, что может произойти существенный перелом», - считает политический эксперт.

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Относительно возможного раскола в Партии регионов, Чорновил уверяет, что «индивидуальный выход из Партии регионов состоялся на примере одного человека Давида Жвании, кто единственный, будучи уверенным, что переговоры ведутся, что сейчас будет тот раскол, который прогнозировался, в 60 человек в начале декабря, написал заявление, потому что хотел быть первым. А, оказалось, что он сделал шаг назад. А все остальные остались, потому что никто переговоры не вел».

Чорновил уверяет, что «выход Мельниченко и Богословской связан с Пинчуком, который им оказал поддержку, с которым они являются партнерами и в бизнесе и в политике. Все остальные могут выходить со своими старшими партнерами (олигархами) бизнеса, индивидуальные попытки выйти из фракции ПР в начале декабря реально были и в этой попытке участвовали 30 депутатов, которые написали заявления, но с этими депутатами разговаривал лично Андрей Клюев», - убежден Чорновил.

Он считает, что «сегодня выход из Партии регионов возможен только группами бизнеса».

Как сообщал УНИАН, во время внеочередной сессии парламента Янукович лично приехал в ВР для проведения совещания с фракцией Партии регионов перед голосованием законопроекта об амнистии участников акций протеста.