СМИ: Депутаты ПР жалуются, что к их домам приносят погребальные венки

12:44, 30 января 2014
Политика
1 0

Во время вчерашних переговоров Президента с нардепами из фракции Партии регионов последние заявили, что опасаются за свою жизнь

Депутаты опасаются за свою жизнь

Об этом заявила часть депутатов во главе с Сергеем Тигипко, аргументируя нежелание голосовать за законопроект Мирошниченко, сообщает Insider.

По словам «регионалов», за последние несколько дней граждане уже принесли к домам девяти из них погребальные венки. Янукович распорядился выделить этим депутатам охрану, передает издание.

Напомним, вчера после бурных дебатов и переговоров фракции ПР и КПУ приняли закон об амнистии в редакции Юрия Мирошниченко. Оппозиционные фракции за него не голосовали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter