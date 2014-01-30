СМИ: Депутаты ПР жалуются, что к их домам приносят погребальные венки
12:44, 30 января 2014Политика
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Во время вчерашних переговоров Президента с нардепами из фракции Партии регионов последние заявили, что опасаются за свою жизнь
Депутаты опасаются за свою жизнь
Об этом заявила часть депутатов во главе с Сергеем Тигипко, аргументируя нежелание голосовать за законопроект Мирошниченко, сообщает Insider.
По словам «регионалов», за последние несколько дней граждане уже принесли к домам девяти из них погребальные венки. Янукович распорядился выделить этим депутатам охрану, передает издание.
Напомним, вчера после бурных дебатов и переговоров фракции ПР и КПУ приняли закон об амнистии в редакции Юрия Мирошниченко. Оппозиционные фракции за него не голосовали.
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