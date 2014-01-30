Бильдт заявил, что Россия возобновляет экономическое давление на Украину

Об этом он написал в своем Твиттер.

"Похоже, Кремль снова принимает экономические меры в отношении Украины. Всего лишь через несколько дней после саммита (России- ред.) с ЕС в Брюсселе", - сообщил политик.

Читайте такжеМИД Швеции: Это не Запад теряет Украину, а она - свое будущееРанее он писал, что "Украина имеет соглашение о зоне свободной торговли с Россией. Угрозы отказаться от нее только из-за того, что Украина хочет аналогичное соглашение с ЕС, выглядят очень странно".

Вместе с тем политик не уточнил, какие именно признаки возобновления экономического давления он наблюдает.