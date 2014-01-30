Бильдт заявил, что Россия возобновляет экономическое давление на Украину
09:57, 30 января 2014Политика
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Глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил о признаках возобновления экономического давления на Украину со стороны РФ
Карл Бильдт заявил о возобновлении давления на Украину
Об этом он написал в своем Твиттер.
"Похоже, Кремль снова принимает экономические меры в отношении Украины. Всего лишь через несколько дней после саммита (России- ред.) с ЕС в Брюсселе", - сообщил политик.
Читайте такжеМИД Швеции: Это не Запад теряет Украину, а она - свое будущееРанее он писал, что "Украина имеет соглашение о зоне свободной торговли с Россией. Угрозы отказаться от нее только из-за того, что Украина хочет аналогичное соглашение с ЕС, выглядят очень странно".
Вместе с тем политик не уточнил, какие именно признаки возобновления экономического давления он наблюдает.
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