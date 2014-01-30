Майдан не будет выполнять закон об амнистии и продолжит стоять - Парубий

00:29, 30 января 2014
Политика
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Оппозиция не собирается выполнять законопроект об амнистии митингующих, который был принят в Раде вечером 29 января.

Об этом сообщил комендант Майдана Андрей Парубий, добавив, что в центре Киева сейчас готовятся к укреплению обороны с целью помешать силовому разгону, передает ТСН со ссылкой на УНН.

По словам Парубия, оппозиция после голосования за законопроект Мирошниченко чувствует себя в определенной степени обманутой, а "митингующие не собираются расходиться с Майдана и освобождать админздания".

"Я сейчас иду к людям на Майдан и мы безусловно будем усиливать охрану на Майдане", - отметил Парубий.

Напомним, вечером, 29 января Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, поданный нардепом от фракции Партии регионов Юрием Мирошниченко относительно амнистии участников акций протеста.

За соответствующее решение отдали голоса 232 народных депутата. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.

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