Майдан не будет выполнять закон об амнистии и продолжит стоять - Парубий

Об этом сообщил комендант Майдана Андрей Парубий, добавив, что в центре Киева сейчас готовятся к укреплению обороны с целью помешать силовому разгону, передает ТСН со ссылкой на УНН.

По словам Парубия, оппозиция после голосования за законопроект Мирошниченко чувствует себя в определенной степени обманутой, а "митингующие не собираются расходиться с Майдана и освобождать админздания".

"Я сейчас иду к людям на Майдан и мы безусловно будем усиливать охрану на Майдане", - отметил Парубий.

Напомним, вечером, 29 января Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, поданный нардепом от фракции Партии регионов Юрием Мирошниченко относительно амнистии участников акций протеста.

За соответствующее решение отдали голоса 232 народных депутата. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.