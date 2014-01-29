Мирошниченко заявляет, что ПР будет голосовать за его законопроект об амнистии

Об этом он заявил в прямом эфире "5 канала" после завершения совещания во фракции, которая состоялась при участии Президента Виктора Януковича.

"Партия регионов будет голосовать за этот законопроект", - сказал Мирошниченко.

В то же время Мирошниченко отметил, что ВР должна рассматривать все 4 законопроекта.

«Мы способны договариваться и голосовать один компромиссный (законопроект – УНИАН). Именно поэтому Президент именно в эти минуты ведет разговор с руководителями оппозиционных фракций с тем, чтобы они все же пошли на такой смелый шаг и голосовали тот законопроект, который, в известной мере, они сами и разрабатывали», - сказал депутат.

Он также прибавил, что встреча сейчас проходит в помещении парламента.

В ней принимают участие Президент и спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не смогли найти консенсус относительно ни одного из предлагаемых проектов.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Как заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам - регионалам, которые не согласны поддерживать законопроекты относительно амнистии авторства ПР».

Он отметил, что сейчас целесообразно было бы поставить на голосование все четыре законопроекта относительно амнистии, 2 из которых наработаны оппозицией, а 2 - представителями власти. "Но большая достоверность, что законопроекты от оппозиции наберут большинство голосов, потому что их могут поддержать представители Партии регионов. Наша фракция согласилась на законопроекты, представленные Деревянко и Емцем", - сказал лидер "УДАРа".