В Одессе более 300 человек вышли на митинг в поддержку Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН на Приморский бульвар, к памятнику Дюку, пришли более 300 человек. Они держали флаги Евросоюза и государственные флаги Украины.

В ходе митинга активисты приняли решение не распускать Майдан до тех пор, пока функционирует Евромайдан в столице. Присутствующие также выразили поддержку требований митингующих в Киеве. В ходе митинга также принято решение об организации охраны местного Евромайдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», в Одессе избрана Народная Рада, в состав которой вошли известные горожане, в том числе, артисты, общественные деятели, журналисты. Более подробную информацию в пресс-службе пообещали предоставить позднее.