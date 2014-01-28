В Одессе более 300 человек вышли на митинг в поддержку Евромайдана
21:44, 28 января 2014Политика
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В Одессе прошел митинг в поддержку Евромайдана. В ходе митинга активисты приняли решение не распускать Майдан до тех пор, пока функционирует Евромайдан в столице.
Более 300 человек вышли в поддержку Евромайдана в Одессе
Как передает корреспондент УНИАН на Приморский бульвар, к памятнику Дюку, пришли более 300 человек. Они держали флаги Евросоюза и государственные флаги Украины.
В ходе митинга активисты приняли решение не распускать Майдан до тех пор, пока функционирует Евромайдан в столице. Присутствующие также выразили поддержку требований митингующих в Киеве. В ходе митинга также принято решение об организации охраны местного Евромайдана.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», в Одессе избрана Народная Рада, в состав которой вошли известные горожане, в том числе, артисты, общественные деятели, журналисты. Более подробную информацию в пресс-службе пообещали предоставить позднее.
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