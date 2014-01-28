Кроме переформатирования правительства, нужна смена руководства некоторых регионов - Ермолаев

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.

По его словам, сейчас всем понятно, что формировать правительство из представителей провластных лидеров и оппозиции нецелесообразно, поскольку подобное правительство вряд ли будет понятным для людей, которые выступили на акциях протеста, поскольку это будет механическая смена правительства, не соответствующая потребностям людей».

Кроме того, как отметил Ермолаев, сегодня «некоторые региональные политики запутались в заявлениях, и разделяют украинцев на своих и чужих, это все равно, что разделять Украины, и этих людей надо ставить на место».

Как отметил Ермолаев, для этого нужно подготовить и провести реформу органов местного самоуправления. Вместе с тем политолог отметил, что необходимо заключить протокольную соглашение о договоренностях, которые сейчас достигнуты, в том числе с представителями акций протеста на Майдане Незалежности, чтобы этот процесс был необратимым.

Вместе с тем Ермолаев отметил, что необходимо принять так называемый «стартовый пакет» решений, которые предстоит проводить в ближайшее время. В частности, это касается реформы правоохранительных органов, судебной реформы, борьбы с коррупцией.

«Эти решения лежат на поверхности. Они уже давно задекларированы и, если это будет согласовано, это даст результаты», - отметил Ермолаев.