В Минагрополитики боятся, что захват ведомства приведет к срыву посевной кампании

Министерство аграрной политики и продовольствия заявляет об угрозе срыва проведения весенне-полевых работ в Украине в связи с захватом активистами Евромайдана здания ведомства, из-за чего Минагропрод не может в полном объеме координировать вопросы обеспечения аграриев необходимыми ресурсами, сообщила пресс-служба министерства.

«Сегодня из-за блокирования рабочих мест Минагрополитики не имеет возможности собрать последние данные о состоянии озимых, что представляет огромную проблему для отрасли накануне проведения весенне-полевых работ. В то же время, в связи со сложными обстоятельствами внутри страны и нестабильной ситуацией иностранные компании почти приостановили выполнение договоров о поставке семян, а также средств защиты», - цитирует пресс-служба министерства директора департамента земледелия Александра Демидова.

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При этом Минагропрод отмечает, что на сегодняшний день сельхозпроизводители не в полной мере обеспечены минеральными удобрениями, семенами и средствами защиты растений.

По словам Демидова, ранее правительство подготовило программу поставки аграриям через Аграрный фонд 60 тыс. тонн аммиачной селитры по фиксированной цене – 3,3 тыс. грн/тонна. Однако это программа сейчас не может быть реализована, так как необходимые для ее выполнения данные находятся в заблокированном здании министерства.

В связи с этим, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в очередной раз призвал активистов дать возможность возобновить работу ведомства и дать возможность сотрудникам министерства вернуться на свои рабочие места.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в котором организован «Штаб национальной гвардии».

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