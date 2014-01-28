Входы в Одесскую ОГА перекрывают бетонными блоками

Рабочие устанавливают у входов в админздание на проспекте Шевченко бетонные блоки, сообщает "Думская".

Внутри ОГА все так же группируются милиционеры, бойцы спецподразделения Госслужбы охраны «Титан» и неизвестные граждане в полувоенной форме.

Между тем, на площади перед зданием народу намного меньше, чем было вчера и тем более в воскресенье.