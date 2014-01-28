Входы в Одесскую ОГА перекрывают бетонными блоками
15:56, 28 января 2014Политика
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Одесская областная государственная администрация готовится к шутрму.
Фото Думская.net
Рабочие устанавливают у входов в админздание на проспекте Шевченко бетонные блоки, сообщает "Думская".
Внутри ОГА все так же группируются милиционеры, бойцы спецподразделения Госслужбы охраны «Титан» и неизвестные граждане в полувоенной форме.
Между тем, на площади перед зданием народу намного меньше, чем было вчера и тем более в воскресенье.
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