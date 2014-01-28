Азаров сообщил Медведеву о своей отставке - СМИ

14:47, 28 января 2014
Политика
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Николай Азаров, подавший сегодня в отставку с поста премьер-министра Украины, позвонил главе российского правительства Дмитрию Медведеву, чтобы рассказать о своем решении.

Азаров зателефонував Медвєдєву

Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова.

"Азаров сообщил о своем решении уйти в отставку и поблагодарил за совместную работу. В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что в России внимательно следят за тем, как разворачиваются события на Украине и надеются, что политический кризис в этой стране разрешится", - сказала Тимакова.

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