В Украинском доме активисты обустраивают быт и собирают теплую одежду
14:15, 28 января 2014Политика
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В захваченном активистами Украинском доме находится около 500 человек
На первом этаже захваченного Украинского дома, кроме штаба Автомайдана, расположен штаб УНА-УНСО и отдельно находятся ветераны войны в Афганистане.
Активисты продолжают сбор теплой одежды и предлагают ее всем желающим.
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Также на цокольном этаже появился хирургический кабинет.
Люди продолжают обогреваться в здании и курсировать в направлении баррикад на улице Грушевского.
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