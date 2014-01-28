В Украинском доме активисты обустраивают быт и собирают теплую одежду

14:15, 28 января 2014
Политика
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В захваченном активистами Украинском доме находится около 500 человек

На первом этаже захваченного Украинского дома, кроме штаба Автомайдана, расположен штаб УНА-УНСО и отдельно находятся ветераны войны в Афганистане.

Активисты продолжают сбор теплой одежды и предлагают ее всем желающим.

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Также на цокольном этаже появился хирургический кабинет.

Люди продолжают обогреваться в здании и курсировать в направлении баррикад на улице Грушевского.

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