В Симферополе митингуют противники Евромайдана и крымские татары

Как передает корреспондент УНИАН, около 11 часов на площади Ленина образовалось сразу несколько акций. Среди собравшихся были активисты «Русского единства», Партии регионов, Компартии, нового крымского движения «Стоп Майдан», а также представители казачьих организаций – всего более двух тысяч человек.

Они, среди прочего, осудили сторонников киевского Евромайдана, а также решения о запрете деятельности и символики ПР и КПУ в ряде западных областей страны.

Затем, около 12.00, начался митинг сторонников крымскотатарского меджлиса. Около тысячи человек собрались возле представительства Президента Украины в Крыму.

Митингующие требовали отменить диктаторские «законы 16 января», остановить кровопролитие в стране, восстановить права крымских татар, а также объявить досрочные выборы депутатов парламента автономии на основе нового закона, предусматривающего «правовые механизмы гарантированного представительства крымских татар в Верховном Совете Крыма численностью не менее 15% от его количественного состава».

Обе акции прошли и завершились без конфликтов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отменила 9 из 11 дискуссионных законов, принятых 16 января.