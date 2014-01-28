В сети появилось видео, на котором бойцы ВВ спят на полу в секретариате Кабмина
09:24, 28 января 2014Политика
0 0
В сети появилась видеозапись, где видно, как якобы в коридорах Кабмина вповалку спят служащие внутренних войск
Скриншот записи
На записи видно, как мимо людей, лежащих на полу, проходят госслужащие.
"Вот так власть ведет себя со своими защитниками. Секретариат Кабмина", - написано в названии выложенного на youtube ролика.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter