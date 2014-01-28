В сети появилось видео, на котором бойцы ВВ спят на полу в секретариате Кабмина

09:24, 28 января 2014
Политика
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В сети появилась видеозапись, где видно, как якобы в коридорах Кабмина вповалку спят служащие внутренних войск

Cкріншот запису

На записи видно, как мимо людей, лежащих на полу, проходят госслужащие.

"Вот так власть ведет себя со своими защитниками. Секретариат Кабмина", - написано в названии выложенного на youtube ролика.

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