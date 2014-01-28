Президент Freedom House: любая возможность подписания договора с ЕС потеряна

В интервью ”Украинской правде” Кремер сказал: ”Я думаю, что Янукович потерял доверие Запада, и любая возможность подписания договора с Евросоюзом потеряна”.

”Теперь вопрос стоит так: может ли Янукович провести диалог для мирного урегулирования конфликта - или давление должно быть применено на его окружение, чтобы попытаться устранить его от власти” , - добавил он, указав, что речь идет об устранении мирным путем, а не мятеж.

Кремер считает, что выборы 2010 года были легитимными и демократическими. ”Но выиграть легитимные выборы - это не гарантирует легитимность на всю жизнь, я бы сказал, что сегодня Янукович своим поведением потерял эту легитимность”, - считает президент Freedom House.

Он считает, что для Януковича пора сделать правильные выводы: ”Признать, что он погубил собственную легитимность и теперь время уйти в отставку”.

”Запад должен применить на него давление - и на тех, кто вокруг него, чтобы он и окружение поняли, что за нарушение прав человека, за насилие против протестующих наступают последствия”, - сказал Кремер.

Он считает, что лучший вариант для Януковича - подать в отставку под личные гарантии и право принимать участие в следующих выборах.

”Это, вероятно, было бы непопулярной идеей среди сторонников оппозиции, если они бы сделали так. Но я был бы склонен сказать, что они должны их (гарантии Януковичу) предоставить”, - считает Кремер.