Дебаты по Украине могут стать главной темой сегодняшней сессии ПАСЕ

Об этом пишет издание КоммерсантЪ-Украина.

Одним из главных пунктов повестки дня должны стать срочные дебаты о ситуации в Украине, с запросом о проведении которых обратились эстонский депутат Майлис Репс и шведский парламентарий Мариэтта Пурбе-Лундин, которые следят за выполнением обязательств Киева перед Советом Европы. В своем заявлении докладчики осуждают "как провокации радикальных демонстрантов, что привело к насилию, так и чрезмерное применение силы правоохранительными органами при разгоне протестных акций", и требуют, чтобы власть Украины немедленно перешла к "открытому и эффективному диалогу с силами, объединившимися на Евромайдане".

Кроме того, ПАСЕ потребует отмены законов Украины, которые вступили в силу 22 января, ограничивают участие в митингах, распространение информации в Интернете и деятельность за счет зарубежных грантов.

Читайте такжеПАСЕ называет скандальные законы 16 января недемократическимиВ украинской делегации надеются, что снизить накал страстей позволят последние инициативы Президента Украины Виктора Януковича, который пообещал пересмотреть спорные законы и предложил лидерам оппозиции посты в правительстве.

"Изменим законы, объявим амнистию задержанным, а Яценюк и Кличко пусть теперь работой занимаются, а не демагогией", - заявил член украинской делегации, народный депутат от Партии регионов Владимир Вечерко. Евродепутатам он посоветовал "вспомнить, что в Украине есть демократически избранный Президент, а не поддерживать захват госучреждений и не заниматься саморекламой".

Оппоненты власти намерены доказать в ПАСЕ, что "предложения Януковича - блеф и затягивания времени, как заявил представитель фракции "Батькивщина" в украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

"Нужно законодательно ограничить власть Президента. А так нет никакой гарантии, что через месяц новый премьер не окажется в отставке, а маховик репрессий не раскрутится с новой силой", - пояснил депутат. Он выразил сомнения в возможности эффективного диалога власти и оппозиции, сославшись на ситуацию в украинской делегации в ПАСЕ. "Раньше мы хоть здоровались, а сейчас вряд ли вообще будем разговаривать друг с другом", - сказал Арьев.

Представителям обоих лагерей однако придется ответить на вопрос о геополитическом выборе Украины, отмечает издание. Докладчики по Украине заявили, что "Киев отворачивается от Европы". С этим согласны и многие депутаты.