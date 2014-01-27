Суд освободил журналиста «Дорожного контроля» Дзиндю - СМИ

Об этом сообщает Евромайдан SOS в Facebook.

«Шевченковский райсуд снял уголовное обвинение. Освобождение немедленно в зале суда», - говорится в сообщении, которое цитирует «Украинская правда».

Как сообщалось, журналиста Дзиндзю, который был на ул. Банковой во время штурма Администрации Президента, 6 декабря арестовали на 2 месяца. Ему инкриминировали ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевших).

Кроме того, Днепровский райсуд Киева 11 декабря арестовал адвоката Дзиндзи Виктора Смалия по подозрению в покушении на жизнь судьи Шевченковского суда на два месяца.

8 января 2014 года Дзиндзе вручили подозрение в том, что журналист 23 января 2013 года плюнул в лицо инспектору ГАИ в результате чего гаишник был госпитализирован с легкими телесными повреждениями. В Дорожном контроле предполагали, что это было сделано для того, чтобы повесить на журналиста еще одно дело.