В Ужгороде начался митинг перед Закарпатской ОГА, по периметру здания стоят силовики

В Ужгороде проходит митинг в поддержку Майдана перед зданием Закарпатской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на призывы к местным жителям прийти сегодня на 8.00 для блокирования админздания, пока на площади Народной собралось, по разным данным, от 200 до 300 активистов. Двери они не блокируют, потому что по периметру стоят правоохранители.

Митингующие между сведенными вчера баррикадами из мешков со снегом установили новые палатки, среди них есть и палатки политических партий, в частности «УДАРа».

На одной из сторон баррикад висят плакаты на иностранных языках. В частности, на одном из них написано: «Angela Merkel! Wie viel Putin bezahlt?» («Ангела Меркель, сколько заплатил Путин?"). На соседнем плакате на английском языке написано обращение к ЕС: «Сколько еще смертей нужно, чтобы ввести санкции против Януковича?».

Как отмечают СМИ, баррикады стали популярным местом: в течение воскресенья сюда массово приходили люди, делали фото, рассматривали надписи и расспрашивали о жизни митингующих.

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Есть предварительная информация, что на сегодня, 27 января, на 14.00 объявлено Народное вече.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Ужгороде на призыв в сети Фейсбук на странице «Евромайдан Ужгород» пришли на митинг представители своего рода двух лагерей. Первые провели свое собрание перед входом в здание Закарпатской ОГА с транспарантами: «Закарпатье - за мир», «Мы против раскола» и скандировали «Львов - вон» .

Второй лагерь держал флаги "Свободы" и государственные флаги Украины и скандировал «Банду - геть». Обе стороны свистели, пытались перекричать друг друга, между ними стоял кордон правоохранителей.

Позже на площади Народной активисты под флагами ВО «Свобода» начали устанавливать палаточный городок.

Группа митингующих под ОГА заявила, что среди протестующих, которые устанавливают палатки, очень мало закарпатцев. По их словам, там в основном "экстремисты-свободовцы", специально привезенные из Львова и Ивано-Франковска".

В свою очередь люди под флагами «Свободы» заявили , что противоположный лагерь - это чиновники, которые собрались со всей области.

На официальной странице «Евромайдан Ужгород» вчера было размещено объявление о проведении 27 января с 8.00 блокирования здания Закарпатской ОГА, чтобы не допустить в помещение ее работников и руководство.