В Днепропетровске за ночь суд арестовал 15 активистов

08:29, 27 января 2014
Политика
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За ночь после штурма ОГА в Днепропетровске арестованы 15 человек, которые проведут 2 месяца под стражей

Штурм ОГА в Днепропетровске / Facebook

Два месяца под стражей присудил Бабушкинский райсуд Днепропетровска 15-ти задержанным активистам, за участие в драке под зданием Днепропетровской ОГА, передает 5 канал.

Трех несовершеннолетних отпустили на поруки родителей. 

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Всего задержаны несколько десятков активистов. В суд их привезли избитыми. Один из них, по словам родственников, инвалид и ему нужно принимать лекарства. Люди под судом говорят, доставили не всех задержанных.

Видео 5 канал
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