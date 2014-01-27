В Днепропетровске за ночь суд арестовал 15 активистов
08:29, 27 января 2014Политика
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За ночь после штурма ОГА в Днепропетровске арестованы 15 человек, которые проведут 2 месяца под стражей
Штурм ОГА в Днепропетровске / Facebook
Два месяца под стражей присудил Бабушкинский райсуд Днепропетровска 15-ти задержанным активистам, за участие в драке под зданием Днепропетровской ОГА, передает 5 канал.
Трех несовершеннолетних отпустили на поруки родителей.
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Всего задержаны несколько десятков активистов. В суд их привезли избитыми. Один из них, по словам родственников, инвалид и ему нужно принимать лекарства. Люди под судом говорят, доставили не всех задержанных.
Видео 5 канал
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