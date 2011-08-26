Керченский паром перегружен российскими туристами

Паромная переправа через Керченский пролив, разделяющий территории России и Украины, перегружена из-за возвращающихся домой российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госпрогранслужбы Украины.

"Рекомендуем гражданам, планирующим выезд из Украины, по возможности выбирать другие маршруты", - говорится в пресс-релизе пограничников.

Паромы Керченской переправы пересекают российско-украинскую границу 32 раза в сутки, рейсы от украинского берега отправляются каждые полтора часа. За один рейс паром может перевезти около 25 легковых автомобилей и 175-225 пеших пассажиров. При этом в очереди на отправку могут стоять до 220 транспортных средств - это значит, что некоторые автомобилисты вынуждены ждать переправы более 12 часов, заключает российское агентство.

По данным пограничников, ситуацию усугубляют мошенники, которые занимают места в очереди, а потом торгуют ими.