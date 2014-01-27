В Запорожье силовики ловят активистов разогнанного Майдана в больницах и с помощью таксистов - СМИ
В Запорожье представители правоохранительных органов выслеживают и ловят активистов, которые блокировали и штурмовали сегодня Запорожскую государственной областную администрацию, в больницах и с помощью таксистов, сообщил местный сайт ”061”.
Митингующие заявляют, что в пятой городской больнице правоохранители забирают травмированных активистов, а таксисты, услышав от пассажиров запах дыма, отвозят их прямо в милицию.
Запорожские пользователи социальных сетей призывают пострадавших при разгоне активистов не вызывать такси и не обращаться в травматологию пятой горбольницы.
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Кроме того, по данным СМИ, во дворах около площади Фестивальной, где расположена обладминистрация, двигается большое количество ”титушек”, которые пытаются идентифицировать и выследить митингующих. Также очевидцы сообщили, что ”титушки” имеют опознавательные знаки - белые повязки на рукавах.
Как сообщал УНИАН, в Запорожье правоохранители вытеснили участников Майдана с площади перед зданием Запорожской обладминистрации. Правоохранители заблокировали все подъездные пути к ОГА. По неподтвержденным данным, задержано около 30 человек. Также пострадало минимум три журналиста.