В Запорожье силовики ловят активистов разогнанного Майдана в больницах и с помощью таксистов - СМИ

Митингующие заявляют, что в пятой городской больнице правоохранители забирают травмированных активистов, а таксисты, услышав от пассажиров запах дыма, отвозят их прямо в милицию.

Запорожские пользователи социальных сетей призывают пострадавших при разгоне активистов не вызывать такси и не обращаться в травматологию пятой горбольницы.

Читайте такжеТрое участников штурма ОГА в Запорожье получили осколочные ранения

Кроме того, по данным СМИ, во дворах около площади Фестивальной, где расположена обладминистрация, двигается большое количество ”титушек”, которые пытаются идентифицировать и выследить митингующих. Также очевидцы сообщили, что ”титушки” имеют опознавательные знаки - белые повязки на рукавах.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье правоохранители вытеснили участников Майдана с площади перед зданием Запорожской обладминистрации. Правоохранители заблокировали все подъездные пути к ОГА. По неподтвержденным данным, задержано около 30 человек. Также пострадало минимум три журналиста.