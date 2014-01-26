Парубий: Послы западных стран убедились, что в Доме профсоюзов нет оружия

Послы западных стран убедились, что в Доме профсоюзов нет оружия.

Об этом на брифинге заявил комендант Майдана, народный депутат Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНИАН.

Он рассказал, что сегодня послы Франции, Великобритании, Канады и США посетили Дом профсоюзов.

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«Мы продемонстрировали им бомбы, которые «Беркут» переделывает в боевые. Они видели людей, раненых этими бомбами. Также мы поднялись на пятый этаж здания, где находится «Правый сектор». Послы прошлись по всем уголкам пятого этажа, встретились с руководителями 23-й сотни, «Тризуба» и «Правого сектора», - сказал Парубий.

По словам коменданта Майдана, послы убедились, что нет никаких складов оружия, никакой опасности эти люди не представляют.