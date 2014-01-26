"Регионалка" намекнула, что заявления об отмене ей визы США попадают под действие новых законов
09:17, 26 января 2014Политика
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Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко называет недостоверной информацию о якобы отказе ей в американской визе в качестве санкций
Елена Бондаренко прокомментировала информацию об отмене ей визы
"Я не знаю, как к этому относиться, используя новые, например, законы", - заявила Бондаренко, передает ТСН.
Депутат отметила, что об отказе в визе могла узнать только она лично, а Мирослава Гонгадзе, даже если бы там работала, она не имела бы никакого права об этом говорить.
"Первого числа я поеду в Америку, посмотрим, что будет", - говорит Бондаренко.
Читайте такжеСША отменили визы для граждан Украины, связанных с применением силыРанее сообщалось, что народным депутатам из фракции ПР Владимиру Олейнику и Елене Бондаренко якобы запрещен въезд в США. Об этом на своей странице в Facebook написала Мирослава Гонгадзе.
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