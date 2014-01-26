"Регионалка" намекнула, что заявления об отмене ей визы США попадают под действие новых законов

"Я не знаю, как к этому относиться, используя новые, например, законы", - заявила Бондаренко, передает ТСН.

Депутат отметила, что об отказе в визе могла узнать только она лично, а Мирослава Гонгадзе, даже если бы там работала, она не имела бы никакого права об этом говорить.

"Первого числа я поеду в Америку, посмотрим, что будет", - говорит Бондаренко.

Читайте такжеСША отменили визы для граждан Украины, связанных с применением силыРанее сообщалось, что народным депутатам из фракции ПР Владимиру Олейнику и Елене Бондаренко якобы запрещен въезд в США. Об этом на своей странице в Facebook написала Мирослава Гонгадзе.