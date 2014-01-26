МВД предостерегает митингующих от использования напалма против правоохранителей

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МВД Украины.

«МВД уже имеет информацию о том, что экстремистами уже заранее заготовлено большое количество жидкости, которая по своим свойствам похожа на напалм. Эта смесь содержит клейкое вещество, и при возгорании крайне трудно потушить пламя, а ожоги часто приводят к смерти. Поэтому, каждая попытка поджечь этой смесью работников милиции будет расцениваться как покушение на жизнь правоохранителей» , - заявил Захарченко.

"Еще раз подчеркиваю, что мы обеспечим право на мирные акции, и я призвал лидеров оппозиции забрать с Майдана Независимости и захваченных зданий людей, которые не нарушают закон", - отметил он.

"Тогда станет понятно, что остались только радикальные силы, которые планируют силовой сценарий и уже частично вооруженные огнестрельным оружием", - добавил Захарченко.